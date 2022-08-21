Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:58

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. По информации, распространенной пресс-службой Кремля, «стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха». «Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. При этом отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе», - говорится в сообщении.

Телефонный звонок состоялся в преддверии передачи Азербайджану города Лачин и сел Забух и Сус, как того требуют условия Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Как сообщалось ранее, азербайджанская сторона предоставила время до 25 августа, чтобы армяне полностью освободили эти населенные пункты. В одном из своих последних выступлений президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для Азербайджана не представляет принципиального значения то, что армяне освободят эти населенные пункты на несколько дней раньше или позже. Как известно, Азербайджан завершил строительство своей части альтернативной дороги в обход Лачина в начале августа, однако армянская сторона затянула свою часть работ и пригнала строительную технику лишь в начале августа. Это был маневр, рассчитанный на то, чтобы как можно дольше затянуть процесс возвращения Лачина. Однако категоричная позиция президента Азербайджана и ультиматум, переданный представителям сепаратистского режима в Ханкенди посредством российских миротворцев, не оставил армянской стороне иного выбора. Был начат процесс переселения армян из города Лачин и сел Забух и Сус, которые незаконно поселились там после 1994 года.

Пока нет точной информации о том, войдут ли азербайджанские войска в эти населенные пункты завтра, 25 августа. Однако ранее в эти населенные пункты при сопровождении российских миротворцев вошли азербайджанские пожарные, целью которых было предотвратить поджоги армянами покидаемых домов. Сотрудники азербайджанских коммунальных служб также изучают ситуацию с инфраструктурой в этих населенных пунктах. Согласно достигнутому соглашению, российские миротворцы должны были вывести свои посты из Лачинского коридора до 25 августа. Судя по распространенным сегодня кадрам, российские миротворцы уже начали демонтировать свои посты и строения на входе в Лачинский коридор и вдоль дороги. По всей видимости, процесс переноса постов и казарм займет несколько дней, что позволяет судить о том, что возвращение Лачина состоится не 25 августа, а через несколько дней.