Международные финансовые институты в очередной раз выбирают Банк Республика

Банк Республика и Нидерландский Банк Развития Предпринимательства (FMO) подписали очередное крупное кредитное соглашение. Сотрудничество между двумя финансовыми структурами продолжается с 2006 года. Развивая это сотрудничество, за указанный период был подписан ряд важных соглашений.

На этот раз между Нидерландским Банком Развития Предпринимательства (FMO) и Банком Республика было подписано крупнейшее кредитное соглашение последних лет. Согласно договору, международный финансовый институт выделит банку кредит на сумму 20 миллионов долларов и средства будут предоставлены в национальной валюте. Привлеченные средства будут направлены на финансирование малых и средних предприятий (KOS) в аграрном секторе, в том числе на предпринимательскую деятельность молодежи и женщин. Банк Республика, расширяющий в настоящее время свою региональную сеть обслуживания, планирует направить новый кредит на повышение доступности крупных кредитных средств для предпринимателей, работающих в регионах и особенно в сельской местности.

«Предметом гордости является то, что FMO, один из крупнейших финансовых институтов Европы, уже более 16 лет является одним из стабильных и надежных финансовых партнеров нашего банка. Убежден, что средства, которые мы привлекли за этот период, а также наше сегодняшнее соглашение на сумму 20 млн долларов окажут ощутимую поддержку не только развитию бизнес-портфеля банка, но и реальному сектору страны в целом, в том числе позитивно повлияют на темпы создания новых рабочих мест в стране», - отметил председатель правления Банк Республика Тариэль Исмайлов.