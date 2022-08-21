Китай может поссориться с Россией из-за казахстанской нефти

Китай и Россия начали негласное противоборство из-за поставок нефти из Казахстана, пишет Eurasianet.

Согласно сообщению, в условиях замедления роста китайской экономики Пекин хочет, чтобы нефть из Казахстана могла беспрепятственно идти на мировой рынок. Если этих поставок не будет, цены на нефть резко вырастут, а потребительский спрос на товары из Китая начнет уменьшаться, отмечается в публикации.

Также сообщается, что после начала войны в Украине Москва два раза блокировала поставки нефти из Казахстана, неважно по какой причине, главное то, что Пекину не нравятся подобные действия.

По данным издания, Китай негласно поругал Россию за блокировки. При этом Пекин ясно дал понять, что не собирается терпеть вмешательство в экспорт казахстанской нефти.