В МЧС прошли учения

Южный региональный центр МЧС провел очередные учения на тему «Спасение пострадавшего с использованием альпинистского снаряжения», сообщается на сайте МЧС Азербайджана.

Основная цель учений - повышение знаний и навыков личного состава по организации и правилам проведения спасательных работ, эвакуации пострадавших из высотных зданий, а также совершенствование навыков эффективного управления при спасении.

В рамках учений спасатели эвакуировали пострадавших из «высотного здания», оказали им «неотложную первичную медицинскую помощь», а также выполнили другие задачи.

Были обсуждены результаты учений, даны соответствующие поручения.