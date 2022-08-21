Германия пообещала Украине бессрочную поддержку

Германия будет оказывать Украине поддержку в финансовой, военной и политической сферах "так долго, как это потребуется" восточноевропейской стране. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении, которое он адресовал украинцам по случаю Дня независимости их государства. Его слова приводит Deutsche Welle.

Шольц подчеркнул, что Германия твердо находится на стороне Украины, которая уже ровно полгода обороняется от полномасштабного российского вторжения. "Мы продолжим поставки оружия - от самоходных гаубиц до зенитно-ракетных комплексов, месяц за месяцем", - пообещал канцлер.

Кроме того, Германия будет и дальше обучать украинских военнослужащих использовать самую современную европейскую военную технику, добавил он.

Глава германского правительства подчеркнул, что ФРГ продолжит санкционную политику в отношении России, поддержит Украину в восстановлении страны, будет как и прежде перевозить украинское зерно железнодорожным транспортом, принимать украинских беженцев и лечить раненых в немецких больницах. Шольц также пообещал поддержать стремление Украины стать членом Европейского союза.