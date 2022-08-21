Россия и Иран замахнулись на контроль над мировым рынком

Иран и Россия заключили меморандум о взаимопонимании, который поможет им стать главным газовым картелем и контролировать рынок в ближайшие годы, пишут иранские СМИ.

Соглашение на $40 млрд было подписано еще в прошлом месяце «Газпромом» и Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC). Тем самым они заложили фундамент Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Благодаря соглашению Тегеран и Москва смогут координировать исключительную часть мировых запасов газа и установить контроль над ценами в ближайшие годы.

После подписания соглашения председатель совета директоров Союза экспортеров нефтепродуктов Ирана Хамид Хосейни заявил, что между Россией и Ираном больше не будет конкуренции. Страны вместе смогут уменьшить влияние США на рынках нефти, газа и нефтепродуктов. Это будет в интересах обеих стран.