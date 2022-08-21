В Баку судят «12-го имама»

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, Агиль Бабаев был доставлен в зал суда в сопровождении конвоя. Сидевшие в зале суда потерпевшие начали проклинать его и материться. Нецензурная брань прекратилась лишь после того, как в зал вошли судьи.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу в отношении Агиля Бабаева, который, выдавая себя за «12-го имама», совершил мошенничество в особо крупном размере.

«Проклинать его нужно было раньше, а теперь позвольте нам разобраться в ситуации», - сказал судья, обращаясь к возмущенным потерпевшим.

В качестве первого потерпевшего был допрошен Анар Асланов, который заявил, что Агиль Бабаев пообещал ему заступничество в Судный день и обманом присвоил 585 тысяч манатов.

Потерпевший добавил, что он является образованным человеком и окончил аж два факультета Бакинского государственного университета - юридический и международных отношений. По его словам, впервые он познакомился с Агилем Бабаевым в декабре 2004 года.

«Я участвовал в религиозных мероприятиях, которые проводились у него дома. На этих мероприятиях мы говорили об Исламе и шариате. Агиль Бабаев заверил нас в том, что одним из условий в Исламе является «закят». В 2006 году он публично заявил, что Аллах наделил его особым даром», - сказал потерпевший.

По словам Асланова, в общей сложности он передал Агилю Бабаеву 585 тысяч манатов. Осознание того, что его обманывают, пришло к Асланову лишь в 2021 году.

«Я начал требовать от Агиля Бабаева вернуть деньги. Он сказал, чтобы я забрал их у него дома, куда я отправился поздно ночью. Я забрал у него сумку, в которой было 525 тысяч манатов. Лишь потом я увидел, что в сумке было еще и золото. Но я затем вернул золото через Вугара», - сказал потерпевший.

Очередное заседание суда назначено на 30 августа.

Согласно обвинительному заключению, Агиль Бабаев, называя себя 12-м имамом Мехди, с 2007 по 2020 годы, злоупотребляя доверием жителей Баку, присвоил значительную сумму денег. Он собирал с них деньги на якобы благотворительные цели. На организованных им «религиозных» собраниях Бабаев говорил, что был послан на Землю божественной силой, чтобы творить добро и помогать людям с финансовыми трудностями, подчеркивал, насколько важно верить в него, чтобы избежать мучений загробной жизни и обрести рай. Бабаев умел убеждать людей - те ежемесячно платили ему. Он заверил, что собранные деньги якобы раздаются нуждающимся и неимущим, на них строятся дома для членов семей шехидов и инвалидов войны.

Ущерб, причиненный пострадавшим, составил 2 миллиона 500 тысяч манатов. Обвиняемый Агиль Бабаев заявил, что невиновен в предъявленных обвинениях. Судебный процесс продолжится 30 августа.