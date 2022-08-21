Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи

Президент США Джо Байден объявил о пакете помощи в области безопасности Украине на почти три миллиарда долларов. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

"За последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе. Они были решительны и сильны перед лицом полномасштабного вторжения России", - отметил американский лидер.

Байден заверил, что Вашингтон привержен поддержке народа Украины, который продолжает борьбу по защите своего суверенитета. "Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - подчеркнул Байден.

По его словам, финансирование позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары "для защиты в долгосрочной перспективе".