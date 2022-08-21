ОАЭ отказались подыгрывать России

Авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Airlines отказался перевозить из Индии в Россию товары, которые попали под санкции Запада. Об этом сообщила Анна Бектор, представитель Индийской торгово-промышленной палаты импортеров, пишет The Moscow Times.

Попытки вовлечь Эмираты в создание «антисанкционного хаба» зашли в тупик после того, как в ОАЭ побывала делегация американских чиновников во главе с замминистра финансов Уолли Адеймо. Целью его приезда было добиться выполнения санкций против России и блокировки российских активов. После начала войны в Украине многие компании из России перевели часть своего капитала в ОАЭ и открыли там филиалы своих компаний.

Возможно, благодаря этой встрече авиакомпания Emirates Airlines поостереглась связываться с перевозкой санкционных товаров в Россию.