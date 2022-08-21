Пропавшие деньги стали причиной кровавой расправы в Баку

Завершилось предварительное следствие по делу бизнесмена Тофига Гасанова, который обвиняется в убийстве супруги и попытке убийства своей тещи.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в распоряжении судьи Фахмина Гумбатова.

Убийство было совершено 8 мая этого года в бакинском жилом массиве «Гурд дере». В ходе семейной ссоры Тофиг Гасанов убил свою 41-летнюю супругу Илаху Гасанову и тяжело ранил тещу Исвет Нагиеву.

Конфликт в семье возник после того, как из дома бизнесмена таинственным образом исчезли 180 тысяч манатов. Бизнесмен обвинял в пропаже денег свою супругу и тещу.