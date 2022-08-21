Муталлимов с друзьями рискнули оставить азербайджанских борцов без денег

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу в отношении Имрана Зейналова, Вугара Аскерова и Кямрана Муталлимова, которых обвиняют в краже из офиса Федерации борьбы Азербайджана.

На процессе был оглашен приговор, согласно которому каждый из обвиняемых получил по 2,5 года тюрьмы.

Отметим, что инцидент произошел в декабре прошлого года. Проникнувшие в офис Федерации борьбы вынесли из бухгалтерии сейф, в котором находилось 63 тысячи манатов.

Воры были задержаны в результате неотложных оперативно-розыскных мер. Один из задержанных Кямран Муталлимов ранее работал в Федерации и поэтому знал, что в офисе находится сейф с деньгами. Он и дал наводку подельникам.