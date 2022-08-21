Российские алмазы просочились на рынок

Несмотря на санкции, российская алмазодобывающая компания «Алроса» возобновляет продажу драгоценных камней иностранным покупателям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Спустя несколько месяцев после попадания в санкционные списки «Алроса» вновь продает алмазы на сумму более $250 млн в месяц. Это на $50–100 млн в месяц ниже уровня продаж до начала войны в Украине. По словам источников, это стало возможным, потому что индийским банкам стало удобнее проводить транзакции в валютах, отличных от долларов США.