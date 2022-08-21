Российские алмазы просочились на рынок
Несмотря на санкции, российская алмазодобывающая компания «Алроса» возобновляет продажу драгоценных камней иностранным покупателям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Спустя несколько месяцев после попадания в санкционные списки «Алроса» вновь продает алмазы на сумму более $250 млн в месяц. Это на $50–100 млн в месяц ниже уровня продаж до начала войны в Украине. По словам источников, это стало возможным, потому что индийским банкам стало удобнее проводить транзакции в валютах, отличных от долларов США.
Западные страны запретили импорт драгоценных камней из России, но для добывающих компаний осталась лазейка. Если алмазы огранены не в России, то они перестают считаться российскими. Поэтому сейчас большинство российских камней направляется ювелирам в Индию, где происходит их огранка. По словам источников агентства, «Алроса» продает алмазы покупателям в Индии и Европе в основном в обмен на рупии.
Несмотря на заявления западных компаний, например, Tiffany & Co, о том, что они не будут покупать алмазы из России, ближневосточные, китайские и некоторые европейские компании до сих пор готовы использовать российские камни в своих украшениях.