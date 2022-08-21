Посол Украины наградил Эйнуллу Фатуллаева

В День независимости Украины, который отмечается 24 августа, посол этой страны в Азербайджане Владислав Каневский наградил азербайджанского журналиста, главного редактора информационно-аналитического портала Haqqin.az Эйнуллу Фатуллаева.

Отметим, что во время начала полномасштабного вторжения России в Украину журналист Эйнулла Фатуллаев находился в самой горячей точке Украины – Донбассе. В первые дни войны азербайджанский журналист, подвергая риску свою жизнь, готовил репортажи из осажденного российскими войсками Харькова.

На портале haqqin.az и на YouTube-канале журналиста можно ознакомиться с репортажами из осажденного Николаева, Одессы, Киева, Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Материалы журналиста сыграли важную роль в доведении правды о российской агрессии в Украине.