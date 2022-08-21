Венгрия против запрета виз россиянам

Венгрия не поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил на своей странице в Facebook.

«Мы согласны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения», - написал он. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против новых визовых ограничений для россиян. «Это война Путина, а не российского народа», - отмечал германский лидер.

Против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам высказались также Греция, Кипр, Португалия, Франция и Нидерланды.