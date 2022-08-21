Минздрав: заболеваниями десен больше всего страдают на севере Азербайджана

«Около 98% населения мира страдают заболеваниями десен. В некоторых слаборазвитых странах этот показатель составляет 100%. В Азербайджане же стоматологические заболевания чаще регистрируются в северных районах страны». Об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, стоматолог Ильгар Гаджаров в прямом эфире на странице министерства в Instagram.

По словам врача, это связано с низким содержанием йода в воде в этом регионе.

«Низкое содержание йода вызывает кариес зубов. Существует множество причин заболеваний десен. Для защиты зубов необходимо соблюдать гигиену, регулярно ухаживать за ними», - отметил врач.