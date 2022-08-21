По случаю Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, газета The Washington Post опубликовала большой материал о первом дне российского вторжения в Украину под названием «Битва за Киев». В статье также рассказывается о звонке из Кремля в Офис президента Украины 24 февраля.

«Около 4:15 утра министр внутренних дел Денис Монастырский проснулся от звука телефона. Начальник пограничной службы сообщил ему, что его подразделения вступили в бой с россиянами в трех северных областях. Это было не то ограниченное вторжение, которого ждали чиновники в Киеве. Монастырский положил трубку и сразу позвонил по телефону президенту Владимиру Зеленскому», - говорится в статье.

Как пишет The Washington Post, в первый же день российского вторжения в правительственном квартале в Киеве глава Офиса президента Украины Андрей Ермак смотрел на свой телефон. Ему звонили из Москвы, а именно ближайший соратник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак, который родился в Украине, но в течение двух десятилетий занимает ключевые посты в Кремле.

По словам Ермака, он поначалу не мог отважиться взять трубку. Телефон зазвонил еще раз. В конце концов, Ермак ответил. Он услышал мрачный голос Козака, который сказал, что Украине пора сдаваться. На что Ермак лишь обругал помощника Путина и бросил трубку.