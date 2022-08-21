В первые дни войны в диалоге с западными чиновниками президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не держится за власть и был бы готов подать в отставку, если бы это позволило остановить войну. Об этом говорится в спецпроекте газеты The Washington Post «Битва за Киев».

В спецпроекте журналисты издания, основываясь на сведениях своих корреспондентов и источников в украинском правительстве, восстановили хронологию событий первого этапа войны в Украине. В материале приведены цитаты высокопоставленных украинских чиновников, в том числе президента страны Владимира Зеленского.

«Я не пытаюсь удержать власть… Если вопрос в том, что я уйду и это остановит кровопролитие, то я только за. Я пойду прямо сейчас. Я пошел в политику не для этого - и я готов уйти в любой момент, если это остановит войну», - приводит слова Зеленского газета.

Зеленский также рассказал, что в первые дни войны западные политики не верили в то, что Украина сможет сопротивляться России более пяти дней. «Из всех, кто мне звонил, не было ни одного, кто верил, что мы выживем. Не потому, что не верили в Украину, а из-за этой демонизации лидера Российской Федерации - его власти, его философии, того, как он рекламировал мощь российской армии...», - описал президент Украины настроения в среде западных элит в конце февраля - начале марта.