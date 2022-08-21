Китай решил вложиться в Афганистан

Китайская компания MCC вскоре начнет разведку и добычу меди на месторождении Айнак на востоке Афганистана. Об этом заявил посол КНР в Кабуле Ван Юй, пишет агентство Bakhtar.

Посол встретился с и.о. министра горнорудной промышленности и нефти правительства Афганистана Шахабуддином Дилаваром. Стороны обсудили решение проблемы разведки и добычи красного металла на проектах «Мис-Айнак» и «Амударья» в Афганистане.

Ранее Дилавар называл эти проекты приоритетными для правительства «Талибана». Он призвал китайскую компанию начать добычу как можно скорее.

Месторождение меди Айнак в Логаре - крупнейшее месторождение меди в Евразии. Там содержится 450 млн тонн медной руды.