Nar наградил ценными подарками абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

На церемонии награждения молодым людям, завоевавшим звание самых успешных абитуриентов года, были вручены самые современные смартфоны, а также баланс в размере 700 манатов.

Гости, принявшие участие в мероприятии, – представители Министерства науки и образования, образовательного сообщества, а также СМИ, имели возможность познакомиться с абитуриентами и поздравить их лично. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, поздравил молодых людей и пожелал им успехов в дальнейшей учебе и карьере. «Такой высокий показатель – результат вашего огромного упорства и трудолюбия. Я верю, что тебя ждет много успехов в твоей жизни и ты порадуешь всех нас своими новыми достижениями», - добавил Азиз Ахундов.