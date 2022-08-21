Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты фото
Nar наградил ценными подарками абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.
На церемонии награждения молодым людям, завоевавшим звание самых успешных абитуриентов года, были вручены самые современные смартфоны, а также баланс в размере 700 манатов.
Гости, принявшие участие в мероприятии, – представители Министерства науки и образования, образовательного сообщества, а также СМИ, имели возможность познакомиться с абитуриентами и поздравить их лично. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, поздравил молодых людей и пожелал им успехов в дальнейшей учебе и карьере. «Такой высокий показатель – результат вашего огромного упорства и трудолюбия. Я верю, что тебя ждет много успехов в твоей жизни и ты порадуешь всех нас своими новыми достижениями», - добавил Азиз Ахундов.
Следует отметить, что образование, развитие просвещения, пробуждение тяги к чтению у молодежи являются одним из важнейших направлений Стратегии КСО Nar. Подробную информацию о реализуемых мобильным оператором проектах можно получить на странице nar.az.
В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи страны по Индексу лояльности абонентов за последние 3 года. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.