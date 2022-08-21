Ильхам Алиев назвал сроки переселения в Физули первых жителей

«Генеральный план строительства города Физули, уже начинается первое строительство жилого фонда, и как раз к тому времени, когда этот центр (Центр творческого развития для детей имени Курмангазы) будет готов, мы планируем переселить в Физули первых жителей». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 24 августа, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе презентации проекта центра.

Глава азербайджанского государства добавил, что инициатива строительства центра была выдвинута два месяца назад.

Как сообщалось ранее, казахстанский холдинг Bi-Group в сентябре 2022 года начнет строительство Центра творческого развития для детей имени Курмангазы в городе Физули. Завершение работ запланировано на декабрь 2023 года. Строительство центра будет осуществлено по поручению президента Казахстана. Двухэтажное здание площадью 3100 кв. м будет рассчитано на 600 учащихся.