Бакинский отель сожалеет об инциденте с экс-советником Чубайса
Как сообщал haqqin.az, известный российский бизнесмен, экс-советник Анатолия Чубайса Артем Биков посетил Баку с частным визитом, где остался недоволен гостиницей Baku Marriott Hotel Boulevard. Причиной же недовольства стало то, что, по словам Бикова, в отеле ему дважды выписали один и тот же счет.
Сегодня, 24 августа, пресс-служба Baku Marriot Hotel Boulevard выступила с заявлением, в котором выразила сожаление в связи с неприятной ситуацией, с которой столкнулся Биков.
«Хотим сообщить, что мнение наших гостей всегда важно для нас. Это помогает нам улучшить уровень удовлетворенности клиентов. Мы хотели бы пригласить Артема Бикова на личную встречу, чтобы обсудить результаты нашего внутреннего расследования и возникшее недоразумение. Надеемся, несмотря на инцидент, у нас будет возможность вновь увидеть его в нашем отеле в ближайшее время, чтобы предоставить лучший опыт клиентского обслуживания», - говорится в заявлении отеля.
Напомним, что уральский бизнесмен Артем Биков в разное время работал заместителем руководителя Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению, а затем генеральным директором ОАО «Тюменьэнерго» - второй по величине энергосистемы России. В октябре 2002 года А.Биков возглавил Уральскую энергетическую управляющую компанию (УЭУК) - 100-процентное дочернее общество РАО ЕЭС. В мае 2003 года перешел на должность советника председателя Правления РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.