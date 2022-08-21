Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:03

В городе Орлов в России неизвестный бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью, сообщил губернатор Андрей Клычков. Прокремлевский политолог Сергей Марков совершенно прав, когда говорит о том, что российская элита пребывает после гибели Дарьи Дугиной в шоке и трясется за собственную безопасность.

Правда, дальше он скатывается в откровенную чепуху, утверждая, что «США и Великобритания руками своих украинских прокси ведут ограниченную террористическую войну против России», но тут уж ничего не поделаешь – это его статус обязывает. На условной «Рублевке» в панике вовсе не из-за полумифических «украинских террористов», хотя они, замечу, в скором времени на оккупированных территориях станут реальностью – все к этому идет, а опыт послевоенной «партизанки» украинцы еще не забыли. Перед российскими элитами замаячил кошмар русских бомбистов, от которого они, как сами наивно считали, уже избавились. Об этом молчит телевизор, но каждую неделю из различных регионов страны в сводки силовых структур приходит информация о том, что куда-то бросили бутылки с зажигательной смесью, где-то расклеили антиправительственные листовки, а где-то – и вообще изымают самодельные подрывные устройства. Эти ячейки не объединены в единую общероссийскую цепь, у них нет своего центрального комитета и каких-то координирующих органов, нет единой идеологии – боевые группы формируют и русские националисты, и сторонники радикально левых убеждений, и анархисты. Но у них есть четкое понимание того, что нынешняя российская власть и ее институты им враг. В борьбе с представителями которого все средства хороши.

После ликвидации Дарьи Дугиной Илья Пономарев, экс-депутат Государственной думы, который перебежал в Украину несколько лет назад, озвучил версию о том, что теракт организовала российская «Национальная Республиканская Армия». Причем – предупредила его о покушении заранее. Российская пропаганда, включая уже упоминавшегося Сергея Маркова, эту версию с ходу отмела. Готовилась другая версия – с украинкой Вовк, и российские экстремисты тут были явно неуместны. Поэтому версия Пономарева была с ходу объявлена «бредом» и попыткой пустить следствие по ложному следу. Тот же Марков написал: «Это вброс спецслужб Украины, которым вынужден подчиняться Пономарев… Это косвенное, но очень явное свидетельство того, что теракт против Дугина организован именно спецслужбами Украины». А ведь явно поторопились. Поскольку ликвидация Дарьи Дугиной или попытка покушения на ее отца является внутрироссийской историей. Финансовые дела Международного евразийского движения Александра Дугина мутны и запутаны. Как и его отношения с российскими маргинальными группировками. К тому же Дарья, как пишут хорошо осведомленные источники, была правой рукой своего отца и в курсе всего. Когда Дугина из маргинальных личностей официально назначили «философом» и политологом, отцом «русского евразийства», да еще и начали давать денег на зарубежные поездки, издание его «трудов» и так далее – он вполне, будучи человеком достаточно прижимистым, мог кого-то и «кинуть», кого-то «слить», отказавшись включить в схему «евразийской организации». Вот вам и мотив.

А горючего материала в России хватает. Это они возглавить русский бунт из-за собственной маргинальности не способны: авторитета и известности не хватит. А что-то взорвать – вполне в состоянии. Кем был для них тот же Дугин? Правильно, предателем, взявшимся обслуживать интересы ненавистной власти. А с такими разговор короткий… Автору этих строк, кстати, «Национальная Республиканская Армия» тоже неизвестна. Но это говорит только о том, что данная группировка возникла совсем недавно, и никак активно ранее себя не проявляла. А сколько их, таких анонимных группировок, действует сейчас в России? Спецслужбы лихо «винтят» легальных оппозиционеров – и до Евгения Ройзмана, и до дьякона Андрея Кураева добрались, но до корней российской «партизанки» дотянуться пока не могут. А кадры там – весьма показательные, достаточно вспомнить недавнее дело 16-летнего подростка из Канска Красноярского края Никиты Уварова. Ему и двум его соратникам инкриминировали обучение терроризму, незаконное изготовление взрывчатых веществ и их хранение. Несмотря на возраст ребята были серьезные и готовились к большим делам. И листовки расклеивали – одну из них, кстати, наклеили прямо на здание городского управления ФСБ в Канске. И взрывать готовились по-настоящему. Даже испытания самодельных взрывных устройств в заброшенных зданиях проводили.