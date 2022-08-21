Джонсон снова приехал в Киев

Сегодня с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон. На совместной пресс-конференции в Киеве украинский лидер вручил британскому премьеру орден, сообщает РБК-Украина.

«Я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев Орден свободы, эта награда полностью отображает то, что он делает для нашей страны и для всей Европы», — сказал Зеленский.

Со своей стороны Джонсон высказался об украинцах, которые дают отпор полномасштабной российской агрессии.