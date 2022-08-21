Иранский министр анонсировал новое соглашение с Москвой

Иранский министр нефти Джавад Оуджи заявил, что Тегеран и Москва в скором времени подпишут договор о своповых поставках газа, передает агентство Shana.

«В самое ближайшее время в Москве между российской стороной и Национальной иранской газовой компанией будет подписан финальный договор об импорте и своповых поставках газа из России», — сказал министр.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на девять источников в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщило, что сокращение добычи нефти ОПЕК+, возможно, не будет неизбежным. Оно совпадет с возвращением Ирана на нефтяные рынки, если он заключит ядерную сделку с Западом.