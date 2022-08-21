Корейская делегация на приеме у Сахибы Гафаровой

Было подчеркнуто особое значение встречных визитов глав государств и высокопоставленных госчиновников для углубления отношений между двумя государствами и народами.

Состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с прибывшей в Азербайджан делегацией, возглавляемой особым представителем президента Кореи, председателем группы межпарламентской дружбы Корея-Азербайджан Со Бьон-Саном.

Далее председатель Милли Меджлиса говорила о начатой по инициативе президента Ильхама Алиева реализации проектов «Умный город» и «Умное село», а также «Зоны зеленой энергии» на освобожденных по итогам Отечественной войны азербайджанских землях.

Благодаря за встречу, особый представитель президента Кореи и председатель группы межпарламентской дружбы Корея-Азербайджан Со Бьон-Сан сообщил, что он был в Азербайджане в 2009-м году и что, по второму прибытию сюда, находится под большим впечатлением от стремительного развития страны.

По словам Со Бьон-Сана, Корея придает Азербайджану большое значение, корейское руководство заинтересовано в продолжении укрепления всесторонних связей с Азербайджаном, в особенности, в сферах экологии, работе над климатическими изменениями и реализации проектов типа «Умный город».