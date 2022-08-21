Невезучий итальянец заразился одновременно ковидом, ВИЧ и оспой обезьян

Житель Италии заразился одновременно ВИЧ, коронавирусной инфекцией и оспой обезьян. Об этом сообщила газета il Messaggero, сославшись на научное исследование в Journal of Infection.

В июле 36-летний мужчина вернулся из Испании, где провел 9 дней, и почувствовал себя плохо: у него поднялась температура, болели горло и голова, а на животе появилась сыпь. Спустя три дня он сдал положительный тест на COVID-19. После распространения сыпи по телу итальянец обратился в скорую помощь на Сицилии. Там диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян. Известно, что у него был гомосексуальный контакт.

Мужчину выписали из больницы через неделю после госпитализации.

Исследователи отмечает, что мужчина продолжал сдавать положительные анализы на оспу и спустя 20 дней. «Это говорит о том, что эти люди могут быть заразными в течение нескольких дней после клинической ремиссии. Врачи должны призывать к принятию соответствующих мер предосторожности», — говорится в статье.