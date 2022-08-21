Цена на газ обновила рекорд

Цена на газ превысила $3 100 за тысячу кубометров в ходе биржевых торгов, следует из данных биржи ICE Futures. Дневной рост составил 16%.

Сентябрьский газовый фьючерс в нидерландском газораспределительном центре TTF продавался на бирже по цене $3113 за тысячу кубометров. Экономисты утверждают, что стоимость растет из-за ожидаемой приостановки поставок сырья по «Северному потоку-1» на три дня.

По мнению экспертов, зимой газ может стоить рекордные $5 000 за тысячу кубометров. Это может произойти в случае резкого похолодания и сокращения запасов в хранилищах. На бирже ограничений для стоимости нет.