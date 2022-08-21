Россия сказала, когда она готова поговорить с Украиной

Россия хотела бы урегулировать конфликт с Украиной путем переговоров при условии, что все задачи «специальной операции» будут выполнены. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

«Я хотел бы видеть, что все задачи и цели военной операции, которые были поставлены российским руководством, выполнены, и у нас есть переговорное решение, которое закончит этот конфликт. При условии, что цели выполнены», - сказал он, отвечая на вопрос о том, как будет развиваться ситуация через полгода.