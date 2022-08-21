Байден позвонит Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Джо Байден позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг 25 августа. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге журналистам.

«Завтра президент США Джо Байден позвонит президенту Зеленскому и сообщит ему последние данные относительно помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности», - заявил чиновник.

Планов о приезде американского лидера в Украину пока нет.