Медведев рассказал, почему Россия начала войну

Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартирована на территории Украины. Так о причинах войны высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Политик подчеркнул, что решение о войне было принято в превентивных мерах, чтобы западные страны не могли атаковать Россию.

«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины, и безумные начальники примут решение, например, атаковать нашу территорию», — отметил Медведев.