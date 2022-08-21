В Сицилии утонула многомиллионная яхта Айвазяна

В ночь на 21 августа около острова Сицилия затонула 39-метровая яхта Life Saga, сообщили ряд СМИ, в частности, Daily Mail.

По данным итальянского портала La Gazzetta Del Mezzogiorno, ее хозяином является российский бизнесмен, совладелец холдинга «Кузбассразрезуголь» и председатель совета директоров компании «Крутрейд» Геннадий Айвазян.

По данным Daily Mail, в ночь на 21 августа яхта затонула около города Милаццо. Судно начало набирать воду на корму, и капитан подал сигнал бедствия. Позже приплыла береговая охрана, однако она не спасла яхту. Четырех пассажиров и одного члена экипажа эвакуировали, а остальных четырех членов экипажа оставили на судне, чтобы они устранили аварию. На следующий день яхта начала тонуть, и экипаж перевезли на берег.

По данным Superyacht Times, Life Saga (есть вариант названия My Saga) построена в 2007 году в Монако компанией Monaco Yachting & Technologies. На ее странице на сайте журнала стоит статус «полностью утеряна».