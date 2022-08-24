Россия ударила по поезду в Днепропетровской области. Сообщается о 15 погибших и 50 раненых. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности ООН.

«Я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, прямо по вагонам… По состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 — ранены. Спасатели работают, но, к сожалению, количество людей еще может возрасти», — заявил глава государства.