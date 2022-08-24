Вучич предрек Европе катаклизмы

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европу ожидает катаклизм и отключение электричества на фоне мирового энергетического кризиса.

В обращении к нации после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии Вучич предрек Европе катаклизм при нехватке электричества.

«Макрон предупредил своих граждан, что прошло время благосостояния, что очевидно. Мы каждый день боремся с кризисом, и я вам скажу, что самые крупные страны Европы столкнутся с отключениями электричества. В Вене, насколько я понял, останавливают бизнес с декабря-января, потому что счета за электричество выросли в 4 раза. Будет катаклизм», – спрогнозировал глава государства.