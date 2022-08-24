План «Б» Путина: Иран наше поле зрения
Влиятельное американское издание Politico рассказало, как Россия с помощью Ирана наладила своповую схему транспортировки нефти через Каспий, что позволяет Москве обходить западные санкции.
Не пожелавший назваться высокопоставленный дипломат заявил корреспонденту Politico, что в случае достижения ядерной сделки между Ираном и Западом, у России появятся новые возможности уклоняться от ограничений, наложенных экономическими санкциями. В настоящее время Россия обсуждает с Ираном возможности расширения двусторонних торгово-экономических связей, для чего в Тегеран вылетела группа представителей финансовых и деловых кругов, а также руководителей «Газпрома» и других российских компаний.
В свою очередь, Иран также направил в Москву две официальные делегации, связанные с энергетикой и финансами, в состав которых вошли глава Центробанка Ирана Али Салех Абади, заместитель министра экономики Али Фекри и глава парламентского Комитета по экономике Мохаммад Реза Пур Эбрахими.
Иранцы провели в российской столице несколько дней и встретились со своими коллегами и руководителями частного сектора.
Главная привлекательность Ирана для России заключается в том, что Исламская республика способна обеспечить альтернативный путь для продажи российской сырой нефти – главного источника твердой валюты для Кремля.
Как известно, еще с декабря прошлого года экспорту российской нефти препятствует почти полное эмбарго со стороны стран ЕС. Однако ожидаемое заключение «ядерной сделки» с Ираном, которое пытается достигнуть западная коалиция, может стать для президента Путина идеальным «планом Б».
«Если с Ираном будет заключено международное ядерное соглашение, то Исламская республика сможет покупать российскую нефть на северном побережье Каспийского моря, а затем от имени России продавать ее с иранских танкеров в водах Персидского залива. Таким образом, благодаря ядерному соглашению с Ираном, российская нефть будет освобождена от санкций», - пишет обозреватель Politico.
Помимо этого, после освобождения от санкций Иран сможет использовать свой танкерный флот, чтобы забирать российскую нефть в портах за пределами Каспийского моря.
Советник Верховного лидера ИРИ по внешней политике Али Акбар Велаяти дал ясно понять, что своповые соглашения занимают важное место во внешней политике его страны.
«Мы получаем нефть из России и Казахстана через Каспийское море, чтобы использовать ее для внутреннего потребления, - цитирует Велаяти иранское агентство «Фарс». – После чего мы поставляем такое же количество нефти потребителям на юге».
Уточним, что своповые соглашения между Россией и Ираном существовали и ранее. Но примерно десять лет назад иранцы были вынуждены отказаться от этой схемы, поскольку из-за низкого качества российской нефти теряли на этом деньги. Однако сейчас ситуация кардинально иная, и Россия вынуждена из-за санкций продавать свою нефть с большими скидками, что, естественно, не может не устраивать Тегеран.
Для упрощения и расширения торговли с Ираном, Россия намерена в сжатые сроки модернизировать автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, прилегающую к главному российскому порту на Каспии – Астрахани.
В данный момент Россия и Иран обмениваются делегациями чуть ли не каждую неделю. Так, накануне Манучар Мантеки, заместитель министра промышленности Ирана, посетил автомобильную выставку в Москве, где заявил журналистам, что его страна изучает возможности расширения сотрудничества с Россией в сфере железнодорожных, автомобильных и морских перевозок.
На этой же неделе, как сообщал haqqin.az, Россия, Иран и Азербайджан подписали меморандум об упрощении транзитных перевозок в целях облегчения условий торговли в регионе.
В то же время, агентство «Мехр» пишет, что 23 августа представители транспортной сферы России встретились в Тегеране с иранскими коллегами, чтобы обсудить вопрос строительства железной дороги Решт – Астара, являющейся важным компонентом транспортного коридора «Север – Юг».
Хейрулла Хадеми, заместитель министра транспорта Ирана, заявил в этой связи, что для реализации этого проекта нет технических препятствий, и если Россия предоставит «необходимые финансовые ресурсы», этот участок железной дороги можно будет ввести в эксплуатацию в течение ближайших трех-четырех лет.
При этом Хадеми напомнил, что при транспортировке грузов из России в Персидский залив и обратно, коридор «Север – Юг» является оптимальным вариантом как по расстоянию, так и по финансовым затратам.
Напомним, что упомянутый маршрут является ответвлением от железной дороги Казвин – Решт и должен соединить порт Бандар-Аббас на побережье Персидского залива с пунктом Бандар-Энзели на севере Ирана.