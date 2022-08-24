Не пожелавший назваться высокопоставленный дипломат заявил корреспонденту Politico, что в случае достижения ядерной сделки между Ираном и Западом, у России появятся новые возможности уклоняться от ограничений, наложенных экономическими санкциями. В настоящее время Россия обсуждает с Ираном возможности расширения двусторонних торгово-экономических связей, для чего в Тегеран вылетела группа представителей финансовых и деловых кругов, а также руководителей «Газпрома» и других российских компаний.

Влиятельное американское издание Politico рассказало, как Россия с помощью Ирана наладила своповую схему транспортировки нефти через Каспий, что позволяет Москве обходить западные санкции.

В свою очередь, Иран также направил в Москву две официальные делегации, связанные с энергетикой и финансами, в состав которых вошли глава Центробанка Ирана Али Салех Абади, заместитель министра экономики Али Фекри и глава парламентского Комитета по экономике Мохаммад Реза Пур Эбрахими.

Иранцы провели в российской столице несколько дней и встретились со своими коллегами и руководителями частного сектора.

Главная привлекательность Ирана для России заключается в том, что Исламская республика способна обеспечить альтернативный путь для продажи российской сырой нефти – главного источника твердой валюты для Кремля.

Как известно, еще с декабря прошлого года экспорту российской нефти препятствует почти полное эмбарго со стороны стран ЕС. Однако ожидаемое заключение «ядерной сделки» с Ираном, которое пытается достигнуть западная коалиция, может стать для президента Путина идеальным «планом Б».

«Если с Ираном будет заключено международное ядерное соглашение, то Исламская республика сможет покупать российскую нефть на северном побережье Каспийского моря, а затем от имени России продавать ее с иранских танкеров в водах Персидского залива. Таким образом, благодаря ядерному соглашению с Ираном, российская нефть будет освобождена от санкций», - пишет обозреватель Politico.

Помимо этого, после освобождения от санкций Иран сможет использовать свой танкерный флот, чтобы забирать российскую нефть в портах за пределами Каспийского моря.

Советник Верховного лидера ИРИ по внешней политике Али Акбар Велаяти дал ясно понять, что своповые соглашения занимают важное место во внешней политике его страны.