В Сирии обстреляли американскую базу

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор два снаряда упали в окрестностях базы, которая находится под контролем сил возглавляемой США международной коалиции, сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

Местные телеканалы утверждают, что снаряды выпустили с территорий, контролируемых проиранскими формированиями.

Телеканал Al Hadath сделал вывод, что снаряды были выпущены с территорий, контролируемых проиранскими формированиями.

По информации источников, коалиция ответила на обстрел.