По ее словам, есть ряд моментов, по которым Израиль в настоящее время не согласен с Турцией.

«С самого начала было ясно, что мы выстраиваем отношения, в котором мы соглашаемся не соглашаться», - сказала Лиллиан израильским СМИ.

Временно поверенный в делах Израиля в Турции Ирит Лиллиан заявила, что восстановление полных дипломатических отношений между Тель-Авивом и Анкарой не стремится быть «идеальным союзом».

«Мы можем двигаться вперед и решить их позже. Одним из нерешенных вопросов является наличие офиса ХАМАС в Стамбуле. Турция настаивает на том, что офис действует чисто для политических целей», - сказала она.

Ранее в ноябре прошлого года экс-министр иностранных дел Израиля Яир Лапид пообещал, что офисы ХАМАСа в Стамбуле будут закрыты. Тем не менее, по словам Лиллиан, несмотря на то, что офисы продолжают свою работу, отношения между странами строятся таким образом, чтобы Анкара и Тель-Авив могли спокойно и конструктивно урегулировать возможное появление напряженности в будущем.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы построить структуру, которая сможет противостоять политическим коллапсам в будущем. Мы вступаем в правильные, позитивные двусторонние отношения, которые имеют широкий спектр деятельности, но мы также знаем, что у нас не будет идеального союза», - заявила дипломат.

Напомним, что отношения между двумя странами испортились в 2018 году после того, как Турция не согласилась на перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В том же году Анкара отозвала своего посла из Израиля. Оттепель началась весной 2020 года, когда израильский самолет впервые за десять лет приземлился в Турции, чтобы забрать медицинскую помощь для Израиля в разгар пандемии коронавируса.