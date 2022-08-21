США просят пару лет для поставок оружия Украине

Для поставок некоторых видов вооружений в Украину Соединенным Штатам понадобится 1-3 года. Об этом заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил на брифинге в Пентагоне.

"Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов (на производство которых – ред.) уйдут месяцы. До того как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года", - сказал замминистра. Он заверил, что в этом случае у Вашингтона будет время обучить украинских военных использованию указанных типов вооружений.

Колин Кол утверждает, что новый пакет помощи рассчитан на долгосрочную перспективу, поэтому он будет поддерживать Киев несколько лет.

Сейчас военные считают необходимым поставить Украине управляемые ракеты GMLRS. Они помогут сдержать продвижение российских войск.