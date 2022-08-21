Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 00:00

Прибывший в Баку с официальным визитом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Политический диалог лидеров стран-локомотивов двух важнейших регионов – Южного Кавказа и Центральной Азии не мог не привлечь пристальное внимание экспертного сообщества. Тем не менее, сегодняшняя встреча обещала быть особенно значимой, ведь Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку, буквально, сразу после визита в Сочи, где президент Казахстана вел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Что там с экономикой? Такую последовательность встреч Токаева вряд ли, можно считать случайной. И хотя многие детали нынешних переговоров на высшем уровне, скорее всего, так и остались тайной, совершенно очевидным выглядит растущий политический авторитет Казахстана и Азербайджана – двух стран, объединенных богатыми культурными и историческими связями, основанными во многом на общих тюркских корнях. Эта общность способствует дальнейшему сближению двух стран в очень непростой геополитической ситуации, что подтверждает множество примеров, особенно, в сфере экономических взаимосвязей. В первые шесть месяцев 2022 года казахский экспорт в Азербайджан составил 155,4 миллиона долларов, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Казахстан поставляет нашей стране минеральные и химические удобрения, пластмассы и пластмассовые изделия, рис, шоколад… Одновременно закупки Казахстаном азербайджанской продукции выросли на 2,1 процента, составив 38,7 миллиона долларов. В перечень азербайджанского экспорта вошли орехи, сладкие безалкогольные напитки, спиртовые настойки, грузовые и грузопассажирские плавучие средства... Помимо этого, в Казахстане сегодня зарегистрировано свыше 500 компаний с азербайджанским капиталом. В свою очередь, в Азербайджане работает около 145 компаний с казахстанским капиталом. В 2005-2020 годах объем привлеченных в Казахстан инвестиций из Азербайджана составил в общей сложности 306,5 миллиона долларов. Только за 2018-2019 годы Азербайджан инвестировал в экономику своего центральноазиатского партнера 12,7 миллиона долларов, за этот же период обратные инвестиции в Азербайджан составили 75,7 миллиона долларов.

Приведенная выше статистика демонстрирует, что потенциал торгово-экономических связей между двумя странами использован далеко не полностью. Хотя Азербайджан и Казахстан имеют взаимные интересы и немалые возможности в нефтегазовой сфере, промышленной кооперации, транспорте и логистике, в развитии «зеленой» энергетики и сельского хозяйства, многие аспекты этих направлений далеки от стадии реализации. Тогда, как текущая геополитическая ситуация диктует необходимость более тесного торгово-экономического сотрудничества. Сегодня и в Нур-Султане, и в Баку понимают, что в условиях мирового кризиса вопросы взаимовыгодной экономической кооперации не следует откладывать в долгий ящик. В принципе обе стороны уже давно готовы к более масштабным формам торговой и промышленной кооперации, и сегодняшняя встреча глав двух государств – это еще один конкретный шаг в этом направлении. Естественный союзник В текущем году Азербайджан и Казахстан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. За годы независимости сотрудничество между Нур-Султаном и Баку вышло на новый уровень стратегического партнерства. И если раньше развитию наших экономических связей во многом мешали внешние силы, то в последние годы многие из этих препятствий отошли на второй план или вовсе устранены. В этом году между Казахстаном и Азербайджаном создан новый экспертный Совет, целью которого является укрепление экономического партнерства. В этой связи символично, что первое заседание Совета прошло, буквально, накануне визита президента Токаева в Баку. В целом же Азербайджан для Казахстана – это естественный союзник, один из ведущих политических игроков тюркского мира, а также надежный партнер в стратегически важном регионе Южного Кавказа. Именно через Азербайджан наши казахские партнеры имеет прямой выход к Средиземному морю, в Турцию, и далее - в Евросоюз и на Ближний Восток. В свою очередь, Казахстан для Азербайджана – это влиятельный участник Соглашения по правовому статусу Каспийского моря, имеющий налаженные отношения с Россией, Китаем, а таже странами Центральной Азии, что представляет для Баку четко обозначенный геостратегический интерес.

По поступающей информации, одно из важных мест в ходе переговоров лидеров двух стран было уделено вопросам логистики и транспорта. Учитывая серию чрезвычайных происшествий на терминалах КТК в порту Новороссийск, по которым осуществляется экспорт казахстанской нефти в Европу, эти вопросы приобретают для президента Токаева особое значение. В настоящее время ведутся переговоры между компанией «КазМунайГазом» и Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR по обсуждению технических и экономических аспектов транспортировки значительной части казахстанской нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. Другими словами, Азербайджан рассматривается в качестве реального альтернативного моста по транспортировке энергоресурсов из Центральной Азии в Европу. В конце июля, в ходе состоявшейся по инициативе Баку трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана, её участники подчеркнули важность увеличения объемов грузоперевозок на этом участке транспортного коридора для развития торговых связей по маршруту Азия-Европа и диверсификации транспортных маршрутов. Сотрудничество в рамках коридора Азия-Европа остается одним из основных «драйверов» взаимовыгодного партнерства между нашими странами. Не случайно, только за первые два месяца 2022 года объем перевозок между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 149 процентов (!), а транзитные перевозки возросли на 36,5 тысячи тонн (+ 16 процентов), что обусловлено ростом перевозок продовольственных грузов. Коридоры в дорожных картах Дополнительным импульсом к наращиванию транспортного потенциала и привлечению новых транзитных грузопотоков между странами, безусловно, стало бы открытие Зангезурского коридора. Стороны проявляют заинтересованность также в тесном взаимодействии между казахстанскими портами Актау и Курык и бакинским Алят. Отдельная тема – это Транскаспийский маршрут, важность которого в комментариях не нуждается. Тем не менее, его экономическая целесообразность и привлекательность во много зависят от размера сквозного тарифа, к которому должны прийти обе стороны, каждая из которых заинтересована в эксплуатации Транскаспийского маршрута.