Ющенко: Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что Владимир Путин войну против Украины уже проиграл, вот только Украина ее еще не выиграла.

"Последние три дня, которые наполнены событиями от Джанкоя до всех аэропортов, до которых добрались украинские партизаны, дает большую надежду. Это все говорит о том, что мы находимся в ситуации, когда Путин уже проиграл, безусловно. Но мы еще не выиграли", - сказал он.

По словам Ющенко, украинцы продемонстрировали миру, что могут бороться.

Бывший президент надеется, что позиция Запада по поводу войны в Украине "будет пересматриваться в точку большей мобилизации, более быстрой и ощутимой помощи Украине".