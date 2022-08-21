Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:43

«Я прибыл в Баку с особой миссией – поднять сотрудничество между нашими странами на новый уровень», - сказал журналистам в Баку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Судя по тому, что по итогам переговоров в Баку стороны подписали около 20 документов, включая комплексную Программу по развитию сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на 2022-2026 годы, а также Декларацию по укреплению стратегических отношений и союзничества между странами, свою миссию президент Казахстана выполнил.

Подписанные документы поднимают стратегическое партнерство между Азербайджаном и Казахстаном на качественно новый уровень. Следует отметить, что ситуация вокруг Украины, которая во многом сформировала новую геополитическую обстановку в мире, повышает значимость и потенциал партнерских отношений между Азербайджаном и Казахстаном. И именно в этом контексте следует воспринимать и оценивать визит казахстанского лидера в столицу Азербайджана и его переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Как известно, формирование партнерских отношений между нашими странами пришлось на середину 90-х годов прошлого века. С тех пор между Азербайджаном и Казахстаном существует тесное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Баку и Нур-Султан имеют союзнические отношения и в рамках Организации тюркских государств. В то же время, Казахстан, будучи членом ОДКБ, неизменно стоял на защите интересов Азербайджана, который не входит в этот военно-политический блок.

Будучи ведущими странами в своих регионах, последовательно проводящими независимую внутреннюю и внешнюю политику, Азербайджан и Казахстан приняли в новой геополитической ситуации решение углубить стратегическое партнерство и союзничество. Как известно, после введения коллективным Западом санкций против России, резко возросло значение Транскаспийского транспортного коридора, который проходит через территории Казахстана и Азербайджана, соединяя Азию и Европу. Поскольку международные транспортные компании, отказавшись от грузоперевозок через территорию Российской Федерации, отдали предпочтение Транскаспийскому коридору, грузоперевозки по этой транспортной артерии выросли с начала нынешнего года в разы. Параллельно Казахстан был вынужден искать альтернативные маршруты экспорта своей нефти из-за неоднократных сбоев в работе терминалов порта Новороссийск, через который Казахстан экспортирует в Европу большую часть своего «черного золота». Президент Токаев поручил правительству Казахстана определить альтернативные маршруты и, судя по поступающим новостям, одним из вариантов является перевалка нефти через нефтепроводы Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса. По заявлениям казахской стороны, переговоры о новых маршрутах транспортировки нефти, которые ведут нефтяные компании двух стран, результатов пока не дали. Однако по мнению специалистов, для диверсификации поставок казахстанской нефти на рынки Европы азербайджанский маршрут является наиболее реалистичной альтернативой. Таким образом, можно ожидать, что уже в ближайшем будущем такое соглашение может быть достигнуто.

Следует отметить, что в ходе казахстанско-азербайджанских переговоров на высшем уровне темы транспортировки нефти не поднималась. Но в заявлении для прессы президент Ильхам Алиев упомянул «большие планы», связанные с развитием транспортно-логистической инфраструктуры между двумя странами. «Конечно, есть большие планы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, - отметил, в частности, президент Алиев. – Для создания такой инфраструктуры и в Казахстане, и в Азербайджане были своевременно приняты меры. Сейчас речь идет о соединении грузопотока между нашими странами и повышении его объёма, а также о наращивании транзитного потенциала. Соответствующие органы активно взаимодействуют в этом направлении. Считаю, что Транскаспийский коридор имеет очень большие перспективы и, конечно, Азербайджан и Казахстан играют в реализации этого проекта важную роль». Тему повышения транзитного потенциала двух стран поднял и президент Казахстана. «Азербайджан вызывает особый интерес для Казахстана в плане развития транспортных коридоров, - подчеркнул Токаев. – Безусловно, преимущество тут принадлежит Азербайджану. Здесь есть хорошие перспективы. Я дам поручение правительству и соответствующим структурам тесно взаимодействовать с вашими представителями в плане развития транспортно-логистических связей».