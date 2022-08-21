Военная помощь США Украине превысила 13 миллиардов долларов

С января 2021 года власти США предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую годовой оборонный бюджет республики в три раза, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, речь идет о выделении около $13,6 млрд в качестве поддержки Киева в сфере безопасности.

«Всего с начала работы этой администрации в январе 2021 года мы объявили о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности на сумму около $13,6 млрд. Это беспрецедентная сумма. Чтобы вам было понятнее, она примерно в три раза превышает годовой военный бюджет Украины», – пояснила Жан-Пьер.