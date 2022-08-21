Один азербайджанец в группе Лиги чемпионов все-таки будет – Махир Эмрели!

Чемпион Хорватии на своем поле в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов обыграл норвежский «Буде-Глимт» – 4:1. Правда, крупный результат встречи обманчив. После основных 90 минут «Динамо» вело 2:1, а по сумме двух матчей счет был 2:2, так как в Норвегии «Буде-Глимт» выиграл 1:0.

Причем во втором тайме матча в Загребе норвежцы были очень близки к тому, чтобы забить еще и не доводить дело до экстратайма. Но гости отличиться не смогли, а в дополнительное время опытные хорваты забили два мяча и выиграли 4:1. Общий счет противостояния – 4:2.

Махир Эмрели вышел на поле на 60-й минуте. Третий гол на 117-й минуте был забит при его участии. Махир вышел один на один с вратарем и мог забивать сам. Однако азербайджанскому форварду не удалось переиграть вратаря, мяч достался Йосипу Дрмичу, который поразил цель. Четвертый гол «Динамо» забило на 120-й минуте.

Таким образом, несмотря на вчерашний проигрыш «Карабаха» чешской «Виктории», Азербайджан все-таки будет представлен в Лиге чемпионов в лице Махира Эмрели.

Жеребьевка групповой стадии состоится сегодня и начнется в 20:00 по бакинскому времени.