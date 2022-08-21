Министр образования Азербайджана призвал родителей отдавать детей в азербайджанский сектор

В ходе прошедшей накануне пресс-конференции министр образования и науки Эмин Амруллаев затронул проблемы с русским сектором в школах Азербайджана. По его словам, спрос на обучение в русском секторе выше, чем предложение.

«В общей сложности, по русскому сектору есть 14 тысяч мест. Но если на эти 14 тысяч мест претендуют 18 тысяч человек, то мы вынуждены отказать четырем тысячам. Некоторые родители жалуются на нарушение своих конституционных прав из-за того, что не могут отправить ребенка в русский сектор. Но это не так. Язык обучения в Азербайджанской Республике – азербайджанский», - сказал министр.

Эмин Амруллаев отметил, что сегодня в школах на азербайджанском языке дается более качественное образование. Министр видит два пути решения сложившейся проблемы, но ни один из них он не считает эффективным.

«Либо мы увеличим количество учеников в школах, и тогда в каждом классе русского сектора будет по 44-46 учеников, либо же должны открыть новые классы. В первом случае родители будут жаловаться на большое количество учеников, а второй путь довольно сложный, потому, что нет достаточного количества учителей», - сказал министр.

По его словам, при приеме учителей на работу в русский сектор по некоторым предметам план удалось выполнить лишь на 15-18 процентов. Потребность не была удовлетворена даже при снижении балла до 30.

Министр добавил, что столь низкое снижение баллов для приема на работу учителей является несправедливостью по отношению к ученику.