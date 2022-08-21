Это стало известно сегодня, после того, как завершился раунд плей-офф в Лиге чемпионов. Благодаря успехам датского «Копенгагена» и загребского «Динамо» «Карабах» поднялся из 3-й корзины во 2-ю, а это означает, что в группе соперники у чемпиона Азербайджана будут чуть полегче.

На данный момент вместе с «Карабахом» во 2-й корзине присутствуют «Фейеноорд» (Нидерланды), «Ренн» (Франция), ПСВ (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Монако» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания) и «Мальме» (Швеция). Однако «Фейеноорд» может подняться в 1-ю корзину, а «Генту» и «Мальме» еще нужно преодолеть раунд плей-офф, ответные игры которого состоятся сегодня.

Клубы из 2-й корзины «Карабаху» в соперники не достанутся. А 1-я корзина сейчас выглядит так: «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Лацио» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо» (Киев, Украина). Еще одна команда пока не определена. Ею будет либо греческий «Олимпиакос», либо упомянутый выше «Фейеноорд».

Составы третьей и четвертой корзин сейчас крайне размыты. Картина станет ясной после десяти сегодняшних матчей в Лиге Европы.

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится 26 августа и начнется в 15:00 по бакинскому времени. 32 команды будут поделены на восемь групп. Победители групп напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, занявшие 2-е места, сыграют в 1/16 финала с клубами, ставшими 3-ми в группах Лиги чемпионов. Ну а команды, которые расположатся на 3-х местах, отправятся в 1/16 финала Лиги конференций, где встретятся с коллективами, занявшими 2-е позиции в третьем по рангу еврокубке.