Германия не видит смысла в переговорах с Россией

В нынешней ситуации нет смысла вести с Москвой какие-либо переговоры о прекращении войны против Украины, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Заявления министра приводит Deutsche Welle.

Бербок отмечает, что к моменту начала российского вторжения 24 февраля страны Запада "сделали все", чтобы предотвратить эту войну, но президент России Владимир Путин в ответ "сорвал эти мирные переговоры" и "уже полгода уничтожает ни в чем не повинную страну".

Москва даже не хочет "действительно активно вести переговоры о гуманитарных коридорах", и в такой ситуации не остается иного пути, кроме как продолжать "поддерживать Украину поставками оружия", подчеркнула глава германского МИД, напомнив об объявленных Берлином в начале текущей недели дополнительных поставках немецкого вооружения более чем на 500 млн евро.

Reuters ранее сообщало, что Германия планирует дополнительно передать Киеву ракетные системы Iris-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, боеприпасы и средства защиты от дронов. Поставки должен одобрить комитет Бундестага.

Нерешительность Берлина в вопросе поставок вооружений Киеву в начале войны стала одной из причин утраты доверия стран Балтии и Восточной Европы к Германии, признала Бербок. По ее словам, в отношениях ФРГ с этими странами "наломано немало дров", в том числе из-за строительства газопровода "Северный поток - 2". "Мы не прислушивались к опасениям наших балтийских и восточноевропейских друзей. Нам необходима новая европейская и восточноевропейская политика", - сказала глава германского МИД.