Неизвестный пытался убить известного российского правозащитника

Инцидент произошел в Нижегородской области. По информации правозащитников, нападавший пытался порезать Каляпину лицо и задушить, но тот сумел вырваться и вызвать полицию. Нападавший задержан, а Каляпина госпитализировали. Врачи подозревают у него сотрясение мозга.

«В настоящее время ведутся следственные действия», - говорится в публикации.

В разговоре с «Осторожно, новости» Каляпин уточнил, что встретил нападавшего на дне рождения у знакомого. «Там был этот человек, его мне представили как действующего сотрудника (полиции). Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом и он ни слова не говоря напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен», - сказал пострадавший.

Российские СМИ напоминают, что Игорь Каляпин до 6 февраля 2022 года возглавлял Комитет против пыток. В январе сообщалось, что в Нижнем Новгороде неизвестные расклеили в доме, где живет 84-летняя мать Каляпина, плакаты оскорбительного содержания. На них было написано, что правозащитник «продал отечество за гранты США и Германии», «помогает террористам» и является «иностранным агентом».