Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:48

Алиев и Токаев разговаривали без переводчика, не на английском, не на русском – каждый на своем. И при этом прекрасно понимали друг друга. Общие тюркские корни дают о себе знать и зовут к новому уровню стратегических связей между двумя государствами. Особенно сейчас, когда в мир пришла новая реальность.

До определенного времени два государства, будучи лидерами Южного Кавказа и Центральной Азии, только планировали углубление сотрудничества. Но дело это не быстрое, требующее тщательной проработки, а потому никто из них особо не спешил. Все начало меняться после блестящей победы Азербайджана в 2020 году, по итогам которой международная логистика приобрела совершенно иной, более выгодный для того же Казахстана характер. Но настоящим поворотным пунктом в Казахстане стало 24 февраля нынешнего года, когда вчера еще «надежный партнер», с которым были «особые отношения», в одночасье обернулся агрессором и международным авантюристом, готовым на ровном месте обрушить годами складывающиеся отношения. После истории с Каспийским трубопроводным консорциумом, который то закрывался, то открывался, причем – в полном соответствии со степенью недовольства Москвы официальной казахстанской позицией в отношении Украины – власти Казахстана поняли, что далее тянуть с диверсификацией потоков энергоносителей просто нельзя. Токаев еще пытался договориться с Путиным, но понял, что соглашение здесь невозможно, слишком уж неподъемной будет политическая цена, которую Кремль назначил за бесперебойность этого маршрута. Даже обещания казахстанского президента о том, что его страна приостановит расследование версии о «руке северного соседа» в январских событиях нынешнего года, на Кремль впечатления не произвели, он считает, что был в своем праве.

А потому для Токаева и казахстанских элит стало предельно ясно – дальнейшее движение возможно только вместе с Анкарой и Баку, рука об руку. С прицелом на участие в формирующейся оси «Турция-Азербайджан-Центральная Азия». Причем, и это важно, решение Казахстана не было вынужденным и принятым под давлением обстоятельств. Оно все равно бы состоялось, просто в новой реальности было принято быстрее, чем ожидалось. Ильхам Алиев, конечно, блестящий игрок в геополитику. Таких, как он, в сегодняшнем мире можно пересчитать по пальцам, причем одной руки. Вместе с Эрдоганом он смело перекраивает традиционные схемы сдержек и противовесов, вовлекая в свои международные проекты нестандартных игроков. Сегодня они успешно превращают дуэт Анкара-Баку в квартет с участием Казахстана и Узбекистана. И с прицелом на Китай, который от такой конфигурации получает столь желаемые для него нестандартные выходы на европейские, и не только, рынки.