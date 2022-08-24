В Сирии обстреляли военные базы США: пострадали солдаты

Трое американских военнослужащих получили ранения в результате двух ракетных обстрелов военных баз в Сирии в ночь со среды на четверг, говорится в сообщении Центрального командования армии США, которое цитируют израильские СМИ.

Пентагон заявил, что минувшей ночью произошел обстрел двух военных баз США Грин-Виллидж и Коноко на северо-востоке Сирии. Ракеты были выпущены, по-видимому, в качестве ответного шага за американские бомбардировки накануне вечером объектов проиранских боевиков в Сирии. Один военнослужащий с базы Коноко получил легкую травму и уже вернулся в строй, сообщило командование. Двое других солдат с базы Грин-Виллидж проходят медобследование.

После нападения силы США подняли в воздух боевые вертолеты Apache и нанесли ряд ударов, в результате которых были уничтожены три транспортных средства и оборудование, которые использовались для запуска ракет. Также убиты трое проиранских боевиков, осуществивших запуск ракет.

В среду американские ВВС по указанию президента США Джо Байдена нанесли удары по объектам на территории Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). "Целью авиаударов были инфраструктурные объекты, которые используются группировками, связанными с иранским КСИР", говорилось в сообщении Центрального командования ВС США. Командование заявило, что президент Байден дал указание о нанесении ударов "для защиты американского персонала от атак со стороны проиранских групп".