В преддверии возможных политических событий осенью и возможных митингов против правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян сменит нескольких министров, чтобы создать так называемое «компромиссное правительство», пишет газета «Грапарак».

По данным СМИ, Пашинян хочет назначить на должность министра иностранных дел известного юриста и депутата от партии «Процветающая Армения» Эдмона Марукяна. Напомним, что на данный момент главой МИД Армении является Арарат Мирзоян.

Также с 1 сентября Никол Пашинян хочет издать указ об увеличении пенсий на 2-3 тысячи драмов (5-8 долларов).