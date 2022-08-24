Греция снова взяла на прицел турецкие истребители

24 августа греческие самолеты преследовали турецкие истребители F-16 над Эгейским морем. Самолеты Турции выполняли там миссию НАТО, из-за чего попали в поле зрения оптико-локационных станций ВВС Греции и были взяты на прицел. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Истребители Греции целенаправленно блокировали радары, чтобы помешать миссии Турции. В ответ на это турецкие пилоты взяли на прицел уже греческие F-16.

24 августа наряду с двумя истребителями ВВС Турции задание НАТО выполняли самолеты AWACS и Nexus Ace. «Греция продолжает курс на эскалацию ситуации», - заявили источники в турецком военном ведомстве.