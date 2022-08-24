Греция снова взяла на прицел турецкие истребители
24 августа греческие самолеты преследовали турецкие истребители F-16 над Эгейским морем. Самолеты Турции выполняли там миссию НАТО, из-за чего попали в поле зрения оптико-локационных станций ВВС Греции и были взяты на прицел. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Истребители Греции целенаправленно блокировали радары, чтобы помешать миссии Турции. В ответ на это турецкие пилоты взяли на прицел уже греческие F-16.
24 августа наряду с двумя истребителями ВВС Турции задание НАТО выполняли самолеты AWACS и Nexus Ace. «Греция продолжает курс на эскалацию ситуации», - заявили источники в турецком военном ведомстве.
Инцидент стал повторением событий 23 августа, когда греческие самолеты также в рамках миссии НАТО пытались перехватить F-16 ВВС Турции во время полетов над Восточным Средиземноморьем. Анкара считает такие действия провокацией с целью дестабилизации ситуации в регионе. Турция проинформировала руководство альянса.
Министерство обороны страны вызвало военного атташе Греции и выразило ему решительный протест.